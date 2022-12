Payerbach: Mit NÖN.at in den Zirkus

Werbung

Eine bunte Zirkusshow mit internationalen Artisten, lustigen Clowns und quirligen Hunden erwartet Gäste zwischen 23. Dezember 2022 und 8. Jänner 2023 beim „Payerbacher Weihnachtszauber“. Der „Circo de Gomes“ präsentiert in dieser Zeit täglich sein Programm, Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Am Heiligen Abend sowie am 8. Jänner findet die Aufführung bereits um 13 Uhr statt, am Silvestertag gibt es keine Aufführung. Schauplatz des Spektakels ist der Park vor dem Payerbacher Pavillon, weitere Informationen gibt es unter www.circus-events.com

In Kooperation mit dem „Circo de Gomes“ verlost die NÖN Neunkirchen fünf mal zwei Eintrittskarten für eine der Aufführungen. Schicken Sie für einen Gewinn einfach eine E-Mail an redaktion.neunkirchen@noen.at, Kennwort „Zirkus“, und hoffen Sie auf ein wenig Glück. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von der Redaktion verständigt, die Tickets an der Kasse hinterlegt.

