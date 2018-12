Pkw stürzt in eiskalte Schwarza! .

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Donnerstag in Payerbach (Bezirk Neunkirchen) gekommen. Ein Lenker war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und über eine rund sieben Meter tiefe Böschung in die Schwarza gestürzt.