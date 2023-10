Theater: Vom Hexenschuss bis zum Bandscheiben-Vorfall

Bald kehrt in das Theater Reichenau nach den Festspielen im Sommer wieder Leben ein. Die Theatergruppe Payerbach-Reichenau führt dort nämlich ein Stück von John Graham auf. Neben ProPayerbach-Bürgermeister Jochen Bous stehen Sabine Halm, Günter Fischer, Markus Frass, Manuela Mies und Karin Frass auf der Bühne. Unterstützt wird die Truppe zudem von Claudia Halbritter.

In dem Stück selbst geht es um Peter Rabe, der in der Badewanne von einem schweren Hexenschuss heimgesucht wird. Problem an der Geschichte: die Wanne befindet sich in der Wohnung der Geliebten. Um sein Image als „Fernseh-Heiliger“ zu wahren, entfacht Rabe ein Feuerwerk der Lügen und Ausreden.