Sebastian Holzer bleibt bei "Starmania" im Rennen

Werbung

Er hat es einmal mehr geschafft: Der Payerbacher Sebastian Holzer (21) schaffte es am Freitagabend in der ORF 1-Castingshow „Starmania“ eine Runde weiter. Somit tritt er – am 22. April, nach der Osterpause – wieder in der Hauptabendsendung auf, dann sogar mit Live-Band.

Das Publikum überzeugen konnte Holzer letztlich mit seiner Performance zum Harry-Styles-Song „Sign of the time“, mit dem er in ein Duell mit Kandidat Marco Spiegl trat. Mit diesem hatte er zuvor das Lied „Blurred Lines“ von Robin Thicke in einem Duett dargeboten.

Lob von Jury für Harry-Styles-Song

Die Harry-Styles-Nummer fand nicht nur das Publikum überzeugend, auch von der Jury gab es viel Lob. Von Holzers bisher bester Performance sprachen Sänger Josh und Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli etwa. „Auch wenn Dir die Jazz-Nummer letzte Woche richtig gut gestanden hat – mich hat’s wirklich gekriegt“, formuliert es Josh.

Ein wenig Kritik gab es von Paul-Roncalli und Gastjurorin Leona König, Initiatorin des Klassik-Musikförderpreises "Goldene Note“, an Holzers Friseur: Er trug diesmal Zöpfe. Das würde gut zu einem lustigen Song passen, nicht aber zu einem seriösen, so König. Der „Starmaniac“ verteidigte sich: Man habe einen Kompromiss für das eine Outfit des Abends finden müssen, an dem er schließlich zwei Performances abliefern musste.

Nachschauen kann man die Sendung von Freitagabend in der ORF-TV-Thek.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.