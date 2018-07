Ein ganzer Ort steht unter Schock. ProPayerbach-Gemeinderat und Historikerlegende Norbert Toplitsch ist im Alter von 69 Jahren nach kurzem Leiden am vergangenen Samstag verstorben.

Mit Norbert Toplitsch geht ein Mann, der in seinem Heimatort mehr als ein gewöhnlicher Bürger war. Mit seinem Interesse an der Geschichte der gesamten Region, hat er in Payerbach vieles geschaffen. Er schrieb mehrere Bücher, stellte immer wieder Veranstaltungen auf die Beine, versuchte die Geschichte seiner Heimatgemeinde greif- und erlebbar zu machen. „Mit ihm verlieren wir nicht nur den Menschen Norbert, sondern auch immenses Wissen – er war ein bedeutender Historiker in unserer Gegend!“, so Karina Tösch, Pädagogin an der Neuen Mittelschule in Payerbach, die ihn selbst 18 Jahre lang als Direktor hatte.

„Payerbach verliert eine Institution!“

Mit ihm geht aber auch der Politik eine große Persönlichkeit verloren. Nahezu drei Jahrzehnte saß Toplitsch im Gemeinderat, ein Jahr zählte er sogar zum Gemeindevorstand. Außerdem engagierte er sich beim Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB).

„Mit Norbert verliert die Region eine Persönlichkeit, die sich in vielen Bereichen sehr eingebracht hat. Es war ihm immer wichtig, die Demokratie zu leben und sich auf Augenhöhe zu begegnen. Für mich persönlich war er ein guter Freund, der mich immer sehr unterstützt hat“, so ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer. Die Trauer ist auch bei ProPayerbach-Bürgermeister Edi Rettenbacher groß: „Payerbach verliert mit ihm eine Institution! Für mich war er immer ein Oberlehrer des alten Schlages. Er war sehr engagiert und hat immer geholfen. Ich habe einen sehr guten Freund verloren und Payerbach verliert einen überaus wichtigen Historiker, der die Gegend besser als jeder andere kannte!“

Das Begräbnis findet am 3. August, 14 Uhr, in der Pfarrkirche Payerbach statt.