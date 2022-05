Payerbacher bei „Starmania“: Sebastian Holzer singt um den Sieg

Werbung

Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner – und Sebastian Holzer aus Payerbach (Bezirk Neunkirchen). Sie kämpfen morgen Abend, 20.15 Uhr, ORF 1, um den Sieg bei „Starmania“. Wobei „kämpfen“ in dem Zusammenhang wohl falsch gefehlt ist. „Es ist gar kein Konkurrenzkampf, wir verstehen uns alle drei sehr gut und ein jeder würde es dem oder der anderen von Herzen vergönnen“, sagt Sebastian Holzer am Donnerstagvormittag im Gespräch mit NÖN.at.

Er selbst gibt zu, von den vielen Vorbereitungen schon ein wenig müde zu sein, aber: „Ich bin auch sehr motiviert und freue mich auf die Show!“ Zu hören gibt es von den Kandidaten jeweils drei Songs.

Sebastian Holzer wird zum einen „Honey, I’m good“, zum anderen – erneut – „Zieh die Schuh aus“ von Roger Cicero performen. „Jeder darf seinen Lieblingshit noch einmal präsentieren“, erklärt der 21-Jährige.

Danach folgt ein erstes Votum, die letzten Zwei bleiben übrig. „Dann folgt der selbstgeschriebene Song, wobei auch der Drittplatzierte sein Lied präsentieren wird dürfen“, verrät Holzer. Er wird jedenfalls „Schreib‘ a Liad“ darbieten.

Egal wie das Finale schließlich endet – am Samstag will Holzer erstmal eines: Ausschlafen. „Man ist teilweise schon sehr ausgelaugt, hat abends keine Stimme mehr. Gestern war es zum Glück ein wenig ruhiger, da hatte ich auch Zeit, ein wenig runterzukommen.“ Unabhängig vom Ausgang des Votums morgen geht Holzer am 4. Juni auf „Starmania“-Tour. Die erste Station ist die niederösterreichische Landeshauptstadt. „Die Proben dafür werden Ende Mai starten.“

Seine beiden Wünsche: Dass morgen Abend möglichst viele für ihn abstimmen. „Und dass man weiterverfolgt, was ich so mache – es wird jedenfalls einiges kommen“, kann er schon verraten.

