Payerbacher Sebastian Holzer im „Starmania“-Halbfinale .

Der 21-Jährige begeisterte Jury und Publikum mit dem Songcontest-Hit „Think about things“ und dem Tim Bendzko-Lied „Nur noch kurz die Welt retten“. Damit steht Sebastian Holzer neben Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Martin Furtlehner im Halbfinale und am Freitagabend in einer Woche wieder auf der großen ORF-Bühne.