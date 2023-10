Herzenswunsch führte auf den Schneeberg

Im Rahmen eines Betreuungsgespräch erzählte Erwin Kerschbaumer von seinen beiden ganz besonderen Leidenschaften: Wandern und Reisen. So war er in jüngeren Jahren in vielen Ländern unterwegs und unternahm dort auch die ein oder andere Wanderung. So hat er vor 40 Jahren auch den Schneeberg bestiegen. Die Erinnerung an damals sind zwar schon ein wenig verblasst, der Schneeberg aber noch allgegenwärtig.

Im Zuge des Projektes „Herzenswunsch“ im PBZ Scheiblingkirchen sowie dem Engagement von Sozialpädagogen Gerhard Kubin, konnte der Wunsch des 75-Jährigen, noch einmal das Panorama vom Schneeberg aus genießen zu können, schnell erfüllt werden. In Begleitung des ehrenamtlichen Mitarbeiters Franz Malainer ging es mit der Salamander-Bahn rauf auf den Berg.

Allein die Bahnfahrt war für Erwin Kerschbaumer ein Erlebnis. Oben angekommen, konnte er das Panorama vom Berghotel aus genießen. Zudem wurden das umliegende Areal erkunden und viele Fotos gemacht, ehe es weiter Richtung Damböckhaus ging. Zum Abschluss gab es dann noch eine Jause im Berghotel. Nach rund drei Stunden ging es mit dem „Salamander“ wieder ins Tal.

Bevor es allerdings wieder zurück ins PBZ ging, legten die Ausflügler noch einen Zwischenstopp in einer Eisdiele ein, um dort nochmals die Schneeberg-Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Erwin Kerschbaumer konnte es am Ende nicht fassen, dass er es nochmals auf Niederösterreichs höchsten Berg geschafft hat. Er bedankte sich herzlich bei allen, die an der Organisation und der Durchführung beteiligt waren.