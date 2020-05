Kurz nach 21 Uhr wurden die Feuerwehren Neunkirchen-Peisching und Neunkirchen-Stadt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Föhrenwald nach Peisching alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war der Feuerschein am Nachthimmel sichtbar. Beim Eintreffen standen rund 40 Quadratmeter Waldfläche sowie Sträucher und kleinere Bäume in Vollbrand. "Nur durch das frühzeitige Erkennen des Brandes verhinderten die Feuerwehren einen großflächiger Waldbrand", hieß es seitens der Plattform "Einsatzdoku.at". Mit mehreren Rohren bekämpften die Florianis den Brand und führten Nachlöscharbeiten durch. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Brandursache ist bisher unbekannt.