Der Nationalfeiertag wurde am Freitag auch zu einem großen Tag für die Freiwillige Feuerwehr Peisching: Denn an diesem denkwürdigen Tag konnte auch der neue Zubau seiner Bestimmung übergeben werden.

Damit ging sehr zur Freude von Kommandant Johann Brandstätter ein lang gehegter Wunsch der Wehr in Erfüllung, die aufgrund der ständig wachsenden Anzahl an Aktiven und bei der Jugendfeuerwehr mit Platzmangel zu kämpfen hatte. Baubeginn war bereits am 15. Mai vor zwei Jahren, das Vorhaben wurde in zwei Etappen mit insgesamt fünf Monaten Bauzeit umgesetzt und im Herbst 2018 beendet.

Um Gesamtkosten von rund 240.000 Euro wurde der Hof zwischen den beiden Bauteilen des Feuerwehrhauses als Fahrzeughalle ausgefertigt und der Altbestand saniert.

Über 500 Arbeitsstunden investiert

„Neben Erneuerung von Heizung und Sanitärräumen wurden Umkleideräume und Räume für die Jugendfeuerwehr und ein Aufenthalts- und Besprechungsraum eingerichtet“, kennt ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer die Details zum Bauprojekt.

Mehr als beachtlich: 40.000 Euro und über 500 Arbeitsstunden wurden von der Feuerwehr als Eigenleistung für das Unterfangen beigesteuert. Die Freiwillige Feuerwehr Peisching zählt derzeit 54 Aktive, neun Reservisten und elf Jugendfeuerwehrmitglieder.