Natürlich hätte man gerne das Jubiläum größer gefeiert, aber die Pandemie lässt das im gewünschten Rahmen noch nicht zu. Seit einem Jahr betreibt die Familie Haselbacher direkt am Hof in der Dorfstraße ihr Verkaufsgeschäft mit lauter selbst gemachten Produkten. Ein anfängliches Wagnis, das sich aber ausgezahlt hat: „Wir haben von der Pandemie sogar profitiert“, erzählen die Chefitäten Betty und Hannes beim Lokalaugenschein der NÖN.

Denn die Tendenz geht ganz klar in Richtung Bio und Direktvermarktung: „Die Leute sind für dementsprechende Qualität auch bereit, einen angemessenen Preis zu bezahlen. Bei uns wird jeder Wunsch erfüllt, ob das nur ein Schnitzerl oder ein kleines Packerl Faschiertes ist, spielt keine Rolle“, erzählen die beiden. Kunden kämen zum Verkauf, der alle vier Wochen stattfindet, mittlerweile von Wien bis in die Steiermark.

Das Fleisch der Angus-Rinder ist besonders beliebt. zVg

Bei der Familie Haselbacher funktioniert alles in einem geschlossenen Kreislauf: Das Futter für die Tiere wird auf den eigenen Feldern angebaut, die Schlachtung erfolgt direkt am Hof - „die Tiere müssen nicht herumtransportiert werden“, so Hannes Haselbacher. Es gibt nur eine Ausnahme für eine Luftveränderung: Wenn sie sechs Monate auf der Weide in Puchberg verbringen. Die Verarbeitung von Angusrindern, Schweinen, Wildmasthühnern oder Wildgänsen erfolgt ebenfalls direkt vor Ort.

Alles in hochmodernen Räumlichkeiten mit ebensolchem Gerät. Verantwortlich dafür zeichnet der jüngste Sohn Matthias, der ausgebildeter Fleischer ist. Aber auch andere hauseigene Produkte wie Öl, Buchweizen, Linsen, Pasteten und vieles mehr werden hier direkt verarbeitet und im neuen Verkaufsraum präsentiert. Dass alles so gut funktioniert, dafür sorgt vor allem die Familie: „Alle aus der Verwandtschaft arbeiten mit, dafür sind wir dankbar und stolz“, erzählt Betty Haselbacher. Und es gibt auch schon die nächsten Pläne: Demnächst wird man Eier der eigenen Legehühner anbieten und geplant sind auch Verkaufsautomaten in Peisching, Neunkirchen oder Breitenau. „Damit jederzeit unsere Waren bezogen werden können.“