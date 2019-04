Der 22-Jährige war am Abend ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit einem Pkw auf der B17 durch den Ortsteil Peisching von Neunkirchen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Auto überschlug sich in der Folge mehrmals in einem Acker. Der verletzte 22-Jährige wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.