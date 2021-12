Neun Jahre Arbeit: „Pusterhofer-Index“ als Lebenswerk

Der Peischinger Gerhard Pusterhofer hat sich mit einer ganz besonderen Publikation um die österreichische Justiz verdient gemacht. Pusterhofer, der seit über dreißig Jahren in der Bibliothek des Obersten Gerichtshofs (OGH) beschäftigt ist, hat einen nach ihm benannten Index erstellt, mit dem es möglich ist, nachzuforschen, ob höchstgerichtliche Entscheidungen überhaupt noch vorhanden sind und wenn ja, wo diese zu finden sind.

Das Problem, das sich für Pusterhofer in seiner beruflichen Tätigkeit einige Male im Jahr ergab, war die Suche nach Entscheidungen aus den Jahren von 1811 bis 1939. Durch den Justizpalastbrand 1927 war aber ein Großteil der Dokumente zerstört worden und die restlichen Bestände waren in den Kriegsjahren nach der Verlagerung nach Leipzig verschwunden.

Doch Gerhard Pusterhofer hat an der OGH-Bibliothek Zugang zu Entscheidungssammlungen und Zeitschriften, in denen Entscheidungen abgedruckt sind, diese allerdings ohne Jahresindices, das heißt man kann sie nur durchblättern, um Relevantes zu finden. Pusterhofer begann nun vor neun Jahren genau damit: Er durchforstete alle diese Publikationen Seite für Seite nach höchstgerichtlichen Entscheidungen und indizierte diese selbst.

Auf die Frage, wie viel Zeit er wohl dafür aufgewendet hat, antwortet er: „Das lässt sich nicht sagen, aber ich habe bei einer Zeitschrift mitgeschrieben, da waren es in allen Jahrgängen 850 Stunden und das war eine von 63 Zeitschriften.“

„Meine Beweggründe waren jene, ein Werk zu schaffen, welches bislang noch niemand erstellt hat und das den Suchenden auch noch in 100 Jahren helfen kann“, erklärt Pusterhofer. Dass das Werk nun fertig ist und auch in einem Fachverlag publiziert wurde, erfüllt ihn mit Erleichterung und Dank an alle Beteiligten.