"Hanslwirt" in Grafenbach-St. Valentin sperrte zu

Eigentlich könnte Anna Lamprecht bereits seit gut eineinhalb Jahren im wohlverdienten Ruhestand sein. „Ich bin mit 60 Jahren in Pension gegangen, habe mich aber nicht von dem Geschäft trennen können“, gibt sie zu. Nachdem aber nun auch ihr Ehemann in Pension ging, kehrt sie der Gastronomie nun endgültig den Rücken zu.

Zuletzt war Lamprecht fünf Jahre lang im Gasthaus „Hanslwirt“ in der Gemeinde Grafenbach-St. Valentin tätig. „Ich war jetzt insgesamt 23 Jahre lang selbstständig und zuvor am Semmering in der Gastronomie tätig“, erinnert sich Lamprecht an ihre Karriere in der Bezirksgastroszene zurück.

„War für viele immer die Kurvenwirtin“

Bevor es die heute 62-Jährige nach Grafenbach verschlug, machte sie sich in der Nachbargemeinde Altendorf als „Kurvenwirtin“ (heutige „Dorfwirtin“, Anm. der Redaktion) einen Namen. „Der Name ist mir von vielen meiner Kunden geblieben, auch, als ich schon in Grafenbach war“, schmunzelt die leidenschaftliche Ex-Gastronomin. Was sie an ihrem Beruf schätzte? „Viele meiner Gäste haben mich jahrelang begleitet. Ich habe bei vielen die Kinder mitaufwachsen sehen und diese haben dann auch Kinder bekommen. Da kann man eigentlich nicht sagen, dass es sich um Gäste handelt, sondern sie wurden zur Familie“, so Lamprecht zur NÖN.

Mittlerweile verweilt die gebürtige Zypriotin mit ihrem Ehemann in ihrem Heimatland. „Jetzt schauen wir einmal, wie es ist, in Pension zu sein. Wir haben immer so viel gearbeitet“, lacht sie.

Im April geht es aber wieder zurück nach Österreich.

