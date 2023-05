Familienbetrieb: Wechsel bei „Reifen Mautner“ in Edlitz

Beim Familienbetrieb „Reifen Mautner“ hat mit 1. Mai eine neue Ära begonnen. Nach 34 Jahren im Betrieb verabschiedete sich der bisherige Geschäftsführer Alfred Mautner in die Pension. Sein Sohn Marco, bereits seit gut fünf Jahren Stütze in der Firma, übernimmt das Zepter als neuer Chef. Grund genug für die Frau des Neo-Pensionisten, Andrea Mautner, zu einer kleinen Feier in die Werkstätte einzuladen.

Den Grundstein für den Familienbetrieb hatte der Großvater von Alfred Mautner bereits 1919 als Huf- und Wagenschmied gelegt. 1947 übernahm Mautners Vater, ehe 1989 er und seine Frau Andrea selbst den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. „Der letzte Arbeitstag ist schon ein bisschen hart, aber irgendwann ist es einfach genug“, sagt der 62-Jährige zur NÖN. Mitarbeiten will Mautner zwar auch künftig, vor allem freut sich aber aufs Boot fahren in Kroatien und auf Ausflüge auf die Berge. „Ich hoffe, dass alles so gut weiterläuft wie bisher und bedanke mich bei allen Firmen und Kunden für die Treue“, so Mautner, der die Seebensteiner Firma Glock dabei besonders hervorhebt.

Für den neuen Geschäftsführer Marco Mautner (28) schließt sich mit der Übernahme nun ein Kreis, denn: „Ich war schon im Volksschulalter immer mit in der Werkstatt.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.