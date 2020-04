Große Trauer um ,,Josi" Dinhobl aus Neunkirchen .

Mit Josefa Dinhobl ist in der Vorwoche eine verdiente und sehr bekannte Neunkirchnerin im 70. Lebensjahr verstorben: „Josi“, wie sie nicht nur in Peisching alle nannten, war nicht nur lange Jahre verdiente Obfrau der Ortsbäuerinnen in der Katastralgemeinde, sondern auch Trägerin der Goldenen Ehrennadel ihrer Heimatstadt.