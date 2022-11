FPÖ-Stadtpartei Neunkirchen: Haberbichler folgt auf Stoll

Werbung

Offenbar heimlich, still und leise hat FPÖ-Gemeinderat Willi Haberbichler von seiner Kollegin Regina Stoll die Spitze der blauen Stadtpartei übernommen. Zumindest interimistisch, wie er auf Nachfrage der NÖN bestätigt.

„Ich bin beruflich verstärkt und überdurchschnittlich eingesetzt!“

„Frau Stoll ist mit der Landtagswahl arbeitsmäßig so eingedeckt, dass ich ersucht wurde, das Amt zu übernehmen“, erklärt Haberbichler die Hintergründe. Denn Stoll ist beruflich im Amt der Landesregierung bei FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl beschäftigt. Die Begründung wird auch von Stoll gegenüber der NÖN bestätigt. „Ich bin beruflich verstärkt und überdurchschnittlich eingesetzt!“

In Neunkirchen soll sich Haberbichler nun bis zum Frühjahr um die Geschicke der Partei kümmern: „Da haben wir dann den offiziellen Stadtparteitag, bei dem wir zu 99 Prozent einen neuen Kandidaten präsentieren werden!“ Wer das sein soll, will Haberbichler aber noch nicht verraten. Stoll winkt aktuell eher ab: „Wenn sich meine beruflichen Prioritäten weiterhin noch stärker in Richtung St. Pölten verschieben, denke ich, dass eine Obfrau-Funktion in Neunkirchen für mich nicht mehr in Frage kommt. Ich werde im Vorstand mitarbeiten.“

Für den stellvertretenden Stadtparteichef Helmut Fiedler, der sich beruflich im Ausland befindet und daher sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt hatte, ist Willi Haberbichler „gegenwärtig die beste Wahl für die Führung der FPÖ-Stadtgruppe“, sagt er. Er selbst will sich der Obmann-Wahl im Frühjahr aber nicht stellen.

Vom Elan nur wenig übrig

