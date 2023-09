Sparkasse Neunkirchen: Neue Chefs in drei Bankstellen

Viereinhalb Jahrzehnte Sparkasse: Robert Mersol hatte in seinem Arbeitsleben zwar „mehrere Chefs“, wie er sagt, aber nur einen einzigen Arbeitgeber. „Ich habe sogar zweimal ein Ferialpraktikum bei der Sparkasse gemacht“, erinnert sich der 61-jährige Würflacher stolz zurück.

Nun heißt es aber Abschied nehmen: Mit Monatsbeginn gab Mersol die Filialleitung „seiner“ Sparkassen in Seebenstein und Pitten an Andreas Kostal ab, am 29. September wird er seinen allerletzten Arbeitstag absolvieren – und mit vielen Erinnerungen den Ruhestand antreten: „Anfangs hatten wir noch die Buchungsmaschine, die wir per Hand bedient haben, dann kamen die Computer“, schwelgt er in Erinnerungen.

Freude hätten stets die Kontakte mit den Kundinnen und Kunden gemacht, sagt der Großvater zweier Enkelkinder, um die er sich in der Pension verstärkt kümmern will: „Diese immense Kundenbindung abzugeben, das ist gar nicht so einfach. Man hat mit so vielen Menschen und Familien Kontakt, in guten und in weniger guten Zeiten“, meint er.

Kostal wechselt, Posch erhält weitere Filiale

Sein Nachfolger in Pitten und Seebenstein, Andreas Kostal, hat auch schon mehr als 20 Jahre Sparkassen-Erfahrung. Der 42-Jährige leitete bis dato die Filiale in Wimpassing und freut sich nun schon auf seine neue Aufgabe. „Alles ist gut vorbereitet, es gibt eine nahtlose Übergabe“, sagt er zur NÖN.

Aus seinem Plan in jungen Jahren, ja nicht in einer Bank zu arbeiten, wurde nichts, stellt er mit einem Schmunzler fest: „Nach der ersten Woche bei der Sparkasse in Wiener Neustadt hat es mir total gefallen. Klar war mir immer, dass ich nicht alleine in einem Büro im Hintergrund arbeiten will. Das Miteinander mit den Leuten ist mir sehr wichtig!“

Seinen Posten in Wimpassing übernimmt Mario Posch, zusätzlich zur Leitung der Filiale in Pottschach. Der 54-Jährige ist seit 1989 bei der Sparkasse beschäftigt. „Ich stamme aus einer Semperit-Familie, bin in die Musikschule Wimpassing gegangen und generell liegen die beiden Standorte ja gar nicht weit auseinander.“ Lobende Worte gibt es von Vorstandsdirektorin Gertrude Schwebisch für die beiden Nachfolger: „Das zeigt, dass wir sehr kompetente Führungskräfte haben!“

Und was macht der Jung-Pensionist, während sich die Nachfolger einarbeiten? „Viel reisen. Der erste Urlaub, eine Kreuzfahrt, ist schon gebucht!“