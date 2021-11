Kritik an Nemeth nach Finanzskandal in Neunkirchen

Gar nicht gut zu sprechen sind die ÖVP-Stadträte Thomas Berger und Peter Teix aktuell auf den Vorsitzenden der Personalvertretung im Rathaus, Harald Nemeth.

Denn während die Stadt „alles unternehme“, um den Finanzskandal – eine Mitarbeiterin soll über Jahre hinweg Geld unterschlagen haben – aufzuklären, trage Nemeth dazu wenig bei, wie Berger und Teix unisono im NÖN-Gespräch erklären. Weshalb es in den letzten Tagen zu Unterredungen mit den anderen Fraktionen kam.

„Die Stadt steht für volle Transparenz, das Gleiche erwarten wir uns aber auch vom Chef der Personalvertretung“, meint Berger, der auch Klubobmann der ÖVP ist. Teix ergänzt: „Die Stadt tut alles, um sich schadlos zu halten – der Vorsitzende der Personalvertretung trägt dazu aber wenig bei.“ Näher ins Detail wollen die beiden gegenüber der NÖN nicht gehen – ihr Appell an Nemeth ist aber klar: „Die Vorgangsweise ist nicht in Ordnung und wir haben ihm daher vorgeschlagen, einen geordneten Ausstieg zu wählen“, bringt Teix es auf den Punkt.

Nemeth selbst bezeichnet die Vorwürfe jedenfalls als „Schwachsinn“ – selbstverständlich trage er zur Aufklärung bei. Warum er den Posten räumen solle, verstehe er nicht, so Nemeth: „Es ist ja Geld der Gemeinde weggekommen und ich habe mich in keinster Weise bereichert. Umgekehrt könnte ich die Frage stellen, warum der Finanzstadtrat keinen Schritt zur Seite macht“, holt Nemeth, dessen Personalvertretungsliste der sozialdemokratischen FSG zugerechnet wird, zur Verteidigung aus. „Die ÖVP sucht jetzt offensichtlich nach einem Schuldigen“, ist Nemeth überzeugt.

Für Finanzstadtrat Peter Teix geht Nemeths Vorwurf jedenfalls ins Leere: „Ich bin politisch für die Finanzen der Stadt verantwortlich, was heißt, dass ich ein Budget erstelle. Das heißt aber nicht, dass ich jede Rechnung und jede Kontobewegung anschaue.“

Keine Unterstützung von anderen Parteien

Der kleine Koalitionspartner in der Stadtregierung kann die inhaltliche Kritik an Nemeth zwar nachvollziehen – die Forderung nach personellen Konsequenzen teilt Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer aber nicht: „Ich denke, dass es hier keine politischen Zurufe braucht, ich sehe das als Sache der Bediensteten. Die sollten das selbst klären“, so Gansterer. Ähnlich sehen das die Sozialdemokraten: „Das ist eine Angelegenheit der Personalvertretung, da braucht es keine politische Einmischung“, meint SPÖ-Stadtparteivorsitzende, Bundesrätin Andrea Kahofer.

Und die Freiheitlichen wünschen sich in erster Linie „volle Transparenz“ und „volle Aufklärung“, wie Stadtparteiobfrau Regina Danov meint: „Da wir sehr wenig Einblick haben, tue ich mir schwer, so etwas zu unterstützen“, so Danov, die auch Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist.

Die Schadenssumme soll mittlerweile auf rund 400.000 Euro angewachsen sein. Nach wie vor laufen diesbezüglich die Ermittlungen.