Symbolische Schlüsselübergabe in der Kirche: Pfarrgemeinderätin Maria Tauchner, Pfarrmoderator Jan Schaffarzyk, Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) und Pfarrgemeinderat Martin Winkler. Foto: Pfarre Unteraspang Pfarre Unteraspang

Personeller Wechsel mit Jahreswechsel in der Pfarre Unteraspang: Nachdem Pfarrer Franz Kager offiziell die Pension antrat, wurde Jan Schaffarzyk aus Oberaspang als sein Nachfolger bestellt. Schaffarzyk ist Pfarrmoderator in Oberaspang und wirkte seit September 2019 bereits als Pfarradministrator in Unteraspang. Er vertrat seit dieser Zeit Franz Kager aus gesundheitlichen Gründen.

Franz Kager leitete die Pfarrre seit 1971, also knapp 50 Jahre lang. „Er war durch seine bescheidene, authentische Art weit über die Pfarrgrenzen hinaus sehr beliebt und geschätzt“, gibt es für den scheidenden Pfarrer viel Lob von Pfarrgemeinderat Martin Winkler.