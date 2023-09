Puchberg: Wechsel im Gemeinderat vollzogen

Personelle Neuerungen in der Marktgemeinde Puchberg: Nachdem Langzeit-Gemeinderat Gerhard Panzenböck sein Mandat mit Ende August zurückgelegt hat (die NÖN berichtete), wurde in der Vorwoche der Landwirt Florian Wurzinger als neues Mitglied im Gemeinderat angelobt. Neuer Klubobmann der ÖVP ist – ebenso als Nachfolger Panzenböcks – Gemeinderat Reinhard Rattner.

Wurzinger ist bereits seit längerem in der Ortspartei tätig und sei von den Kollegen „optimal auf die neue Aufgabe vorbereitet“ worden, wie er gegenüber der NÖN sagt. Ein Anliegen sei ihm ein gutes Verhältnis zwischen dem Tourismus und der Landwirtschaft, den „zwei Standbeinen Puchbergs“, wie er sagt. Daneben will er sich für den Erhalt der Infrastruktur einsetzen: „Gerade für kleine Ortschaften ist das überlebenswichtig“, ist er überzeugt.

Thema in der Gemeinderatssitzung war außerdem die von der Marktgemeinde unterstützte sogenannte „Bläserklasse“: Kinder der dritten und vierten Volksschulstufe können in der Musikschule verschiedene Blasinstrumente ausprobieren und lernen. So wird gleichzeitig der Nachwuchs für die Trachtenkapelle gefördert. (Birgit Bachhofner)