Überraschung in Gloggnitz: Vizebürgermeister Santner tritt zurück

Polit-Überraschung in der Alpenstadt: Mit 4. Oktober tritt Vizebürgermeister Erich Santner (SPÖ) zurück, wer ihm nachfolgt, ist aktuell noch offen. „Einige aus der Fraktion sind noch im Urlaub, daher ist noch keine Entscheidung gefallen“, sagt Santner gegenüber NÖN.at.

Fix ist vorerst nur, wer neuer Gemeinderat wird: Gerd Moser soll für die Sozialdemokraten ins Stadtparlament einziehen, schließlich zieht sich Santner auch als Mandatar zurück.

Vor acht Jahren ging Santner, beruflich als Direktor des Polytechnikums in Ternitz tätig, als SPÖ-Spitzenkandidat in die Wahl. „Jetzt ist es an der Zeit, dass sich ein neues Team etabliert. Ich habe die Funktion gerne ausgeübt, mit allen Höhen und Tiefen, aber jetzt ist genug“, begründet Santner seinen Rückzug. Und lässt durchblicken, dass ihm der „letzte Funken“ fehle, um weiterzumachen: „Bevor ich etwas mache, das ich nicht mehr gut mache, höre ich lieber auf!“ Als Highlight in seiner Amtszeit sieht er den Schul-Neubau, die Pandemie hingegen sei „eine schwere Zeit“ gewesen, meint Santner.

Innerhalb der kommenden 14 Tage soll sich die SPÖ nun intern beraten und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin benennen. Gewählt soll er oder sie dann in der Gemeinderatssitzung am 5. Oktober werden. Mit Santners Rückzug einher geht auch ein Wechsel im Verein „Netzwerk Gloggnitz“, als dessen Obmann er aktuell fungiert. „Dieser hat sich etabliert und funktioniert gut“, meint der scheidende Vizestadtchef.