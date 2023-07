Zöbern: Routinierin zur neuen Amtsleiterin bestellt

Der Wunsch, in der eigenen Gemeinde mitzugestalten, brachte Cornelia Kronaus vor mehr als zehn Jahren in die Zöberner Amtsstube. Vor wenigen Wochen stieg die 34-jährige gebürtige Zöbernerin nun zur Amtsleiterin auf - ein notwendiger Schritt, nachdem die bisherige Gemeindechefin Margit Fasching die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit angetreten hatte.

Ursprünglich beim Energieversorger EVN in der Südstadt tätig, hatte der damalige Amtsleiter und Bürgermeister Johann Nagl den Stein ins Rollen gebracht. „Er hat mich damals auf die offene Stelle angesprochen und ich habe mich beworben“, erinnert sich Kronaus zurück. Und ist bis heute froh über diesen Schritt: „Ich habe es von Anfang an schön gefunden, in der eigenen Gemeinde mittun zu können!“

Mit der neuen Aufgabe hat sich auch Kronaus' Arbeitsalltag eine Spur weit verändert. „Ich habe die Agenden des Bauamtes ebenso wie Kanal und Wasser behalten, aber wir sind noch ein wenig dabei, umzustrukturieren. Neu ist, dass ich bei den Gemeinderatssitzungen dabei bin.“ Unterstützt wird Kronaus am Gemeindeamt von einem jungen Team: Zu Petra Piribauer stieß im Vorjahr Florian Luckerbauer dazu, der auch als Standesbeamter tätig ist.

Neben ihrer Tätigkeit am Gemeindeamt absolviert Kronaus aktuell die Ausbildung zur Verwaltungsmanagerin an der Donau-Uni in Krems - bleibt dann noch Zeit, ist die begeisterte Hobbysportlerin bei der Freiwilligen Feuerwehr anzutreffen, wo sie als Jugendbetreuerin fungiert. Und das sehr erfolgreich, holte sich die gemeinsame Jugendgruppe aus Zöbern, Königsberg und Schlag schließlich zuletzt den Landessieg im Silber-Bewerb beim Treffen der NÖ Feuerwehrjugend.

Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP) freut sich jedenfalls über die Neubestellung: „Cornelia ist unsere längstdienende Mitarbeiterin, ist erfahren und kennt die Gemeinde sehr gut. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr.“