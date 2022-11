Bahnhof Ternitz: Fehlendes WC sorgt weiter für Diskussionen

Werbung

Ein kleines Geschäft sorgt für hohe Wellen: Weil es seit der Neuadaptierung des Bahnhofes, der in der Vorwoche offiziell eröffnet wurde, dort kein öffentliches WC mehr gibt, ist die Aufregung groß. Jetzt wurde sogar im Internet unter www.aufstehn.at eine Petition für die Errichtung einer solchen Toilettenanlage ins Leben gerufen.

„Zu einem Bahnhof gehört eine WC-Anlage dazu. Weder die Stadtgemeinde Ternitz noch die ÖBB zeigen sich kompromissbereit bei der Errichtung einer WC-Anlage. Wir fordern daher die Errichtung einer WC-Anlage am Bahnhofsgelände“, heißt es in dem Begleittext, der mittlerweile von rund 70 Personen unterschrieben wurde.

Bei den ÖBB ist man um Schadensbegrenzung bemüht, argumentiert mit geringer Frequenz, Vandalismus und regelmäßig auftretenden Problemen bei solchen Anlagen: „Mittlerweile gibt es ja in fast allen Zügen ein WC und auch ein öffentliches in unmittelbarer Nähe, sodass für uns keine Notwendigkeit einer Errichtung besteht“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif auf Nachfrage der NÖN. Dennoch ist der Zug in der Causa für ihn noch nicht abgefahren: „Sollte es auch für die Stadt wirklich ein wichtiges Thema werden, dann werden wir uns darüber unterhalten!“ Allerdings ist für SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak das Thema eher erledigt: „Wir werden nicht als Stadt für die ÖBB ein WC betreiben, zumal eines in der Nähe ist. Die Opposition war bei allen Planungen dabei. Ich habe diesbezüglich nie etwas gehört.“

Sache stinkt zum Himmel

