Praxis muss schließen: Zukunft von Kassenarztstelle offen

Dass Allgemeinmediziner Christian Baumfrisch mit Jahresende seine Ordination schließt, sorgt in der Alpenstadt für Verunsicherung. „Christian ist leider nicht mehr in der gesundheitlichen Lage, die Praxis weiterzuführen“, bestätigt seine Frau Romana Baumfrisch gegenüber der NÖN. Gemeinsam hatte das Paar vor mittlerweile 21 Jahren begonnen, die Praxis aufzubauen - Ende Dezember sollen die Pforten schließen.

Aktuell hält Ordinationsassistentin Iris Schruff die Stellung in der Praxis, jeden Dienstag versieht ein Vertretungsarzt Dienst. Allerdings: Laut Krankenkasse werde die Stelle nicht erneut ausgeschrieben, meint Baumfrisch: „Es geht uns persönlich um die Patienten und unsere Angestellten. Die Vermieterin würde die Ordination auch renovieren“, meint sie zur NÖN. Mehr als 700 Personen sollen bis dato eine entsprechende Petition unterzeichnet haben, die sich für den Fortbestand der Praxis ausspricht. „Das Thema betrifft uns ja alle“, ergänzt Iris Schruff.

Unterstützung gibt es seitens der Stadtgemeinde Gloggnitz. „Wir werden die Quellen, die wir haben, anschreiben und uns für den Erhalt der Planstelle einsetzen. Bei der Nachbesetzung von Zahnarzt Michael Paur ist uns das auch gelungen“, meint Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“).

Auch seitens des Primärversorgungszentrums betont man, sehr interessiert an einer Nachbesetzung zu sein. „Es war nie unsere Intention, dass hausärztliche Kassenplanstellen wegrationalisiert werden“, heißt es in einem offenen Brief an die Verantwortungsträger des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds, der Österreichischen Gesundheitskasse und der Ärztekammer. Primärversorgungseinheiten dürften nicht als Konkurrenz zu niedergelassenen Hausärzten gesehen werden, so der Tenor.

Für den Erhalt einsetzen will sich außerdem Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP). „Es gilt, eine ordnungsgemäße Versorgung sicherzustellen“, so seine Botschaft.

Ärztekammer: Mehrere Faktoren ausschlaggebend

Laut Ärztekammer für Niederösterreich ist die Zukunft der Praxis offen. „Ob wir von der Österreichischen Gesundheitskasse den Auftrag bekommen, eine Vertragsarztstelle auszuschreiben, hängt unter anderem mit der Entwicklung der Einwohnerzahlen und damit zusammenhängend mit der Auslastung der Ärzt:innen in der jeweiligen Region zusammen. Letztere Zahlen sind nur der ÖGK über die Abrechnungen bekannt.“

Die weitere medizinische Versorgung in Gloggnitz werde jedenfalls im Rahmen eines Stellenplangesprächs Mitte Dezember mit der ÖGK Thema sein, wo man sich die Entwicklung der letzten Monate „genau“ ansehe, so Ärztekammer-Sprecherin Birgit Jung.