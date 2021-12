Gloggnitz: ÖVP setzt sich für Erhalt ein

Schon einmal war die mögliche Schließung des Bahnübergangs in Stuppach ein Thema. Und schon damals hatte sich die Volkspartei dezidiert gegen ein solches Szenario ausgesprochen und sammelte sogar Unterschriften.

Nun wiederholt sich die Geschichte aus dem Jahr 2017. Die ÖVP will wissen, dass bereits im ersten Quartal 2022 die Schließung beschlossene Sache ist. „2017 war die Bevölkerung für einen Erhalt der Kreuzung und votierte auch für eine Über- oder Unterführung“, so Stadtrat Friedrich Wernhart. In einem Brief informierte die ÖVP die Bevölkerung auch darüber, dass die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bereit seien, die Errichtung einer Überführung – die Kosten dafür würden sich auf rund vier Millionen Euro belaufen – mit 50 Prozent zu tragen.

In einer Schließung des Übergangs sieht die ÖVP eine „deutliche Verschlechterung für den Ortsteil Stuppach“, der „ein stark wachsendes Wohn- und Siedlungsgebiet“ sei. Mit einer Petition will man die Stadt nun zum Einlenken bewegen: „Der Rücklauf ist sehr gut, aktuell halten wir bei rund 300 Unterschriften“, berichtet ÖVP-Gemeinderat Ferdinand Griessner.

Stadtchefin Irene Gölles (Liste) erklärt, dass es zunächst hieß, dass die Anlage bis 2030 beibehalten werden könne: „Im Frühjahr erhielten wir die Mitteilung, dass jetzt schon eine Änderung durchgeführt werden muss.“ Dass die Bahn eine Entscheidung einfordert, wisse sie: „Bevor aber nicht alle Vor- und Nachteile geprüft wurden und die Bevölkerung informiert ist, wird keine Entscheidung fallen!“ Eine NÖN-Anfrage an die ÖBB blieb unbeantwortet.