Schwierige Kandidaten-Suche im Bezirk Neunkirchen

Was der Gemeinderat in einer Ortschaft ist, ist der Pfarrgemeinderat in einer Pfarre: Alle fünf Jahre wählen Österreichs Katholiken ihre jeweiligen Vertreter – am 20. März ist es wieder soweit. Das Leitmotto des Urnenganges – „Weil uns Gemeinschaft stärkt“ – umschreibt auch kurz und knapp die Aufgabe des Pfarrgemeinderates: Zusammen das Pfarrleben gestalten, Ideen einbringen und aktiv mitarbeiten.

Österreichweit sind rund 45.000 Personen in Pfarrgemeinderäten aktiv – Kandidaten für diese Funktion zu finden, gestaltet sich aber zunehmend schwierig, wie auch ein NÖN-Rundruf in den Pfarren zeigt. „Wir sind froh, wenn wir die nötigen Leute zusammenbekommen“, meint etwa Wolfgang Berger, Dechant in Grünbach und Puchberg.

Was auch Ulrich Dambeck, Pfarrer in Edlitz, Grimmenstein und Scheiblingkirchen, bestätigen kann. Er führt dafür neben einem generell mangelnden Interesse für Glaube und Kirche die Corona-Krise an: „Das pfarrliche Leben ist durch die Einschränkungen eingeschlafen.“ Bei den letzten Wahlen sei es noch einfacher gewesen, Leute zu motivieren: „In zwei meiner drei Pfarren ist die Wahl mittlerweile aber schon gesichert, in einer zittern wir noch!“

Keinen Mangel an Kandidaten vermeldet lediglich die Pfarre Ternitz. „Im Gegenteil, es gibt sogar mehr Anwärter als für die Wahl vorgeschrieben. Angesichts der Kandidaten ist eine Verjüngung des Pfarrgemeinderates zu erwarten“, freut sich Thomas Huber, seit 1987 Pfarrgemeinderat in Ternitz.

Thomas Huber ist Pfarrgemeinderat in Ternitz. Foto: ÖVP

„Fokus auf Kinder- und Jugendarbeit legen!“

Bereits seit dem Jahr 1992 – mit Unterbrechung zwischendurch – ist Monika Knöbel Pfarrgemeinderätin in Scheiblingkirchen. Die Möglichkeit, das Pfarrleben mitzugestalten, ist für sie jedes Mal aufs Neue Motivation: „In einer kleinen Gemeinde wie unserer hat die Pfarre einen großen Wert in der Gesellschaft“, ist sie überzeugt. Als Pfarrgemeinderätin könne sie beratend fungieren und ihre Wünsche und Ideen äußern.

Monika Knöbel ist Pfarrgemeinderätin in Scheiblingkirchen. Foto: privat

„Aus all den Vorschlägen wird dann oftmals ein Kompromiss gefunden“, so Knöbel, auch als Vikariatsrätin-Stellvertreterin tätig. Ähnlich beurteilt Thomas Huber seine Tätigkeit – in der Corona-Pandemie, durch die der Kirchenbesuch oftmals stark eingeschränkt war, sieht er aber nicht nur Nachteile, sondern auch die Chance, Menschen wieder in die Kirchen zurückzubekommen. „Viele Menschen sind heute einsam – hier können wir sagen: Wir laden euch ein. Die Kirche ist bunt und lebendig, sie lebt und sie überlebt auch diese Pandemie.“

Bereits für seine dritte Periode im Pfarrgemeinderat kandidiert Florian Weninger, stellvertretender Vorsitzender des Gremiums in Mönichkirchen. Anfänglicher Skepsis, als er auf die Tätigkeit angesprochen wurde, folgte Begeisterung für den Job: „Der Pfarrgemeinderat bietet mir die Möglichkeit, meine Talente auch außerhalb meines Jobs einzusetzen.“ Ein Hauptaugenmerk sollte aus seiner Sicht auf die Kinder- und Jugendarbeit gelegt werden: „Denn diese sind die Gottesdienstbesucher von morgen!“

Dass sich Menschen generell in Vereinen engagieren, erachtet er als wichtig: „In einem engagierten Team zu arbeiten ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.“ Ein schöner Nebeneffekt sei dabei, „dass viele Freundschaften entstehen“.

