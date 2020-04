„Unser Ziel ist die Aufrechterhaltung der Normalität, trotz eingeschränktem Kontakt zu den Angehörigen mit unterschiedlichen Mitteln, damit die Bewohner sehen, sie sind nicht vergessen worden“, betont Anita Koller, Direktorin des Pflege und Betreuungszentrums Scheiblingkirchen gegenüber NÖN.at.

Seit Beginn der Corona-Krise passen sich die Pflegeheime und Betreuungszentren den veränderten Rahmenbedingungen flexibel an. „Wesentlich ist, dass die Angehörigen unserer Bewohner wissen, dass ihre Lieben auch in dieser Zeit gut bei uns aufgehoben sind und sie sich darauf verlassen können, dass wir die notwendigen Schutzmaßnahmen setzen und einhalten“, versichert Anita Perchtold, Direktorin des Pflege- und Betreuungszentrums Neunkirchen. Im Alltag habe sich für Bewohner und Personal einiges geändert.

Pflege- und Betreuungszentrum/zVg Die Freude bei den Bewohnern ist trotz der Umstände groß über den Besuch.

„Wir sind ein sehr offenes Haus, jetzt hat das Kaffee zu, der Frisör zu, aber wir haben einen wunderschönen großen Garten“, erzählt Koller. Wichtig sei die Einhaltung der Gartenzeiten, damit die Sicherheit der Bewohner gewährleistet werden kann. „Wir versuchen, das gesellschaftliche Leben irgendwie aufrechtzuerhalten“, betont sie, „wir haben zum Glück wunderbar große Balkone!“.

Musiker spielen unter den Balkonen, auch der Pfarrer weihte die Palmkätzchen, ausgestattet mit einem Mikrofon und aus sicherer Entfernung. Die Bewohner erlebten die Heilige Messe von den Balkonen aus mit. „Da die Spaziergänge im Park und die Ausfahrten mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern derzeit ausfallen, zieht der Frühling durch Basteln und Backen in unsere Wohnbereiche ein“, berichtet Anita Perchtold: „ Da die ehrenamtlichen Mitarbeiter derzeit nicht ins Haus kommen können, wird mit Unterstützung von Alltagsbetreuung, Zivildienern und FSJ-Mitarbeitern (Freiwilliges Soziales Jahr, Anm. d. Red) in den Wohnbereichen musiziert und für Unterhaltung gesorgt.“

Fotos, Zeichnungen und Briefe sollen Zeit überbrücken

Aufgrund des Besuchsstopps im Haus werde der Kontakt mit den Angehörigen hauptsächlich übers Telefon aufrechterhalten. Es werden Fotos, Zeichnungen und Briefe ausgetauscht, ,,um einander Durchhaltevermögen und Gesundheit zu wünschen. Bei Sonnenschein kann man beobachten, wie so mancher Besuch quasi vom Balkon aus empfangen wird“. In Scheiblingkirchen gibt es sein einigen Tagen ein Besucherfenster, das besonders liebevoll gestaltet ist. Man kann sich so persönlich treffen und miteinander telefonieren, „so können die Angehörigen sehen, dass es den Bewohnern gut geht und die Bewohner sehen, dass sie nicht vergessen sind“, freut sich Anita Koller.

Um die Bewohner von der Krise abzulenken, speziell von den Ängsten, steht hier jeder Tag unter einem besonderen Motto. Die Bewohner werden täglich über das Weltgeschehen informiert, so werden auch zum Thema Corona auftauchende Fragen in einer ,,Morgenrunde" erklärt und diesbezügliche Ängste aufgearbeitet. Ehrenamtliche Helfer fehlen derzeit, doch die Zivildiener und das Personal bemühen sich sehr, den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

„Von unseren Mitarbeitern ist ein hohes Maß an Flexibilität in der Einsatzplanung gefragt, da es hier laufend zu Veränderungen aufgrund von Krankenständen oder Fehlzeiten, auch wegen Selbstisolationen, kommen kann und die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen einen zusätzlichen Aufwand bedeutet“, beschreibt Anita Perchtold die Lage, „es ist eine besondere Herausforderung, die Balance zwischen maximalem Schutz und minimalem Eingriff in den Alltag von Bewohner und Mitarbeiter zu wahren.“

Es wird in gleichen Teams gearbeitet

Besonders geachtet wird darauf, dass sich Personal und Bewohner hauptsächlich in ihren eigenen Wohnbereichen aufhalten und nicht durchmischen. Es werde in immer gleichen kleinen Teams gearbeitet, der Kontakt zu externen Personen wie Besuchern oder Lieferanten vermieden. „Trotz Wahrung der vorgeschriebenen Distanz entsteht eine ganz neue Art von Nähe im Haus“, freuen sich die Heimleitungen.