Pflegemesse Neunkirchen: Geballte Information zur Pflege an einem Ort

Bei der Pflegemesse: Horst Willesberger (Österreichisches Rotes Kreuz), AK-NÖ-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser, Ursula Janesch (Arbeiterkammer-Sozialrechtsexpertin), Elisabeth Bartollschitz (Erwachsenenschutzverein NÖ), Andreas Reither (Volkshilfe NÖ), Gerhard Windbichler (Leiter AK-Bezirksstelle Neunkirchen) und Gerhard Heilig (NÖ Pflegehotline). Foto: Georges Schneider, photonews.at/Georges Schneider

Ü ber 200 Besucherinnen und Besucher haben die Pflegemesse der Arbeiterkammer am Donnerstag in der Bezirksstelle Neunkirchen besucht. „Das beweist, dass das Thema Pflege die Menschen bewegt. Wir kämpfen dafür, dass alle Pflegebedürftigen bestmögliche Pflege erhalten und dass die Pflegeberufe attraktiver werden“, so Arbeiterkammer-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Nicht erst seit der Debatte um die Pflegefinanzierung ist es ein Thema für viele Menschen, wie ältere Menschen oder Menschen mit schweren Behinderungen am besten betreut werden können, ob Pflege zu Hause oder in einem Pflegeheim die beste Option ist, wer Menschen mit Pflegebedarf versorgt – und was man tun muss, um als pflegende Angehörige oder als pflegender Angehöriger Unterstützung zu bekommen. Bei der Pflegemesse in Neunkirchen haben Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer, von der Pflegehotline des Landes Niederösterreich, von Organisationen wie der Volkshilfe und der Gewerkschaft vida sowie die Erwachsenenvertretung über vorhandene Angebote, Hilfestellungen für Betroffene und künftige Herausforderungen informiert.