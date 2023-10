SPÖ warnt: AMS-Kürzungen könnten Ternitzer Verein treffen

Diese könnten sich nämlich auch auf einen Verein in Ternitz auswirken. Vor rund 30 Jahren wurde „Phönix Ostarrichi“ aus der Taufe gehoben, um langzeitarbeitslosen Menschen eine Perspektive zu bieten und diese wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. „Jetzt steht dieser Verein unmittelbar davor, dass ihm die zur Verfügung stehenden Mittel halbiert werden“, schlagen Hergovich, Dworak und Samwald Alarm. So könnten die Transitarbeitsplätze von 41 auf 23 sinken sowie die Lehrplätze von sechs auf einen verringert werden. Zudem müsste acht von 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt werden.

Sven Hergovich, er selbst bezeichnet sich zuletzt stets als „Kontroll-Landesrat“, fordert statt Kürzungen durch das AMS mehr Investition: „Die schwarz-blaue Landeskoalition ist hier endlich gefordert, nicht wieder tatenlos zuzusehen! Gerade all jene Menschen, die aktuell arbeitssuchend sind und es in Zeiten dieser Teuerungskrise wirklich schwer haben, brauchen jegliche Unterstützung, um in der Gesellschaft wieder richtig Fußfassen zu können“, spart er auch nicht mit Kritik an der Landesregierung. Es brauche laut ihm mehr Arbeitsmarktinitiativen statt einer Streichung von Geldern.

Unterstützer hat Hergovich mit Rupert Dworak und Christian Samwald an seiner Seite. In diesen schwierigen Zeiten Menschen ihre Perspektive zu rauben, „ist an Zynismus nicht zu überbieten“, so die beiden unisono. Erst im Sommer habe man das 30-jährige Jubiläums des Vereins gefeiert und dabei aufgezeigt, wie wichtig das Projekt sei. „Es müssen nunmehr alle zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt und Wege beschritten werden, um dieses Vorzeigeprojekt in der bestehenden Form zu erhalten. Es ist schlichtweg die Aufgabe der Politik und auch des AMS NÖ, den Menschen wieder Würde, Hoffnung und Lebensmut zu geben! Die geplanten Kürzungen müssen jedenfalls rückgängig gemacht werden“, so Dworak und Samwald.

AMS bestätigt Kürzungen in Ternitz nicht

Dass es für „Phönix Ostarrichi“ in Ternitz tatsächlich Kürzungen geben wird, wollte man seitens des AMS NÖ auf Anfrage nicht bestätigen. Man müsse erst abwarten, „wie viel Förderung dem AMS Niederösterreich zur Verfügung steht“, heißt es in einem Statement.

Eine Anfrage ans Land wurde gestellt und wird an dieser Stelle nachgereicht.