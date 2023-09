600.000 Euro investiert: Neunkirchner Firma setzt voll auf Sonnenkraft

„Viel mehr geht nicht mehr. Da müssten wir wieder eine neue Halle dazubauen“, muss FWT-Geschäftsführer Günther Kautz auf Nachfrage der NÖN schmunzeln. 300.000 Euro kostete die neue Anlage auf dem Dach der fünften Halle am Betriebsgelände neben dem Peischinger Kraftwerk. Insgesamt hat das Unternehmen somit bereits 600.000 Euro in seine Photovoltaikanlagen investiert. Die rund 1.700 Paneele produzieren damit 550KW Peak und damit „können wir etwa 40 Prozent unseres Eigenbedarfs abdecken, was in Zeiten wie diesen sehr erfreulich ist und uns auch eine gewissen Sicherheit gibt“, erklärt Kautz die Beweggründe hinter der Offensive.

Neben der Firma F/List in Thomasberg zählt der Neunkirchner Betrieb, der mittlerweile 145 Mitarbeiter beschäftigt und als Hersteller von Walzen, den dazugehörigen Beschichtungen, Rohren und Antriebswellen einer der Weltmarktführer ist, bei der Gewinnung erneuerbarer Energie zu den federführenden Firmen im Bezirk. 2019 wurde mit der Entwicklung bereits gestartet, die nun mit der dritten Phase ihren Abschluss fand. Vorerst. Denn Platz für eine weitere Halle wäre am Grundstück durchaus gegeben. „Derzeit ist aber einmal ausnahmsweise nichts geplant“, so Kautz über die nächsten Monate.