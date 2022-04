Sonnenstrom-Bewerb: Kirchberg ist Bezirkssieger

Werbung

Gemeinden, die sich besonders für die Produktion von Sonnenstrom stark machen, holt die Energie- und Umweltagentur des Landes Jahr für Jahr vor den Vorhang.

Den Bezirkssieg konnte sich heuer Kirchberg am Wechsel holen: Die 2.500 Seelen-Gemeinde verzeichnete im letzten Jahr den größten Zuwachs an Photovoltaik-Stromerzeugung pro Einwohner im gesamten Bezirk. Konkret belief sich der Zuwachs auf rund 175 Watt pro Einwohner. „Mittlerweile ist die Stromerzeugung aus der Photovoltaik kaum mehr wegzudenken. Unser Ziel ist es, bis 2030 die Stromerzeugung aus der Photovoltaik zu verzehnfachen und die NÖ Gemeinden leisten dabei einen wesentlichen Beitrag“, betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) anlässlich der Auszeichnung. Hinter dem „Boom“ an PV-Anlagen stecke viel Mundpropaganda, ist der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes „eNu“, Herbert Greisberger, überzeugt: „Wir merken, wenn in einer Gemeinde ein PV-Projekt realisiert wird, folgen in Kürze weitere PV-Anlagen.“

Bei der Siegerehrung anwesend waren unter anderen Ortschef Willi Fuchs, „Vize“ Hubert Haselbacher und Umweltmandatarin Heidi Hirner.

