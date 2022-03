Pilotprojekt in Ternitz soll Rehkitze retten

Werbung

Der Wildbestand wird immer weniger, da bleibt auch die Stadtgemeinde keine Ausnahme. Um unter anderem dieser Problematik entgegenzuwirken, will man in Ternitz in Zusammenarbeit mit der Badener Firma „SpektakulAIR“ ein Pilotprojekt starten. Aus diesem Grund lud die Stadt vergangenen Dienstag zu einem Infoabend in das Herrenhaus.

„Anblick des toten Rehkitz ersparen“

Jährlich sterben bei der Mahd österreichweit tausende Rehkitze. Da die Jungtiere noch keinen Fluchtinstinkt besitzen, laufen sie auch vor einem Mähwerk nicht davon und werden so oft schwer verstümmelt oder gar getötet. „Diesen Anblick möchte sich wohl jeder Landwirt ersparen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak im Rahmen seiner Begrüßung.

Wie man die Kitze vor dem Tod retten will? Mit einem Drohnenflug. Dieser wird von „SpektakulAIR“ kurz vor der Mahd durchgeführt. Über eine spezielle Kamera sieht man, ob hier ein Rehkitz versteckt ist. Einen Probeflug machte man bereits im Vorjahr. Einem Kitz konnte dadurch bereits das Leben gerettet werden.

Zuspruch für diese Idee bekam die Stadt auch von den Landwirten. Diese bekommen den Flug übrigens zu hundert Prozent von der Stadtgemeinde finanziert. Wer bei der Kitzsuche helfen möchte, ist ebenfalls willkommen. Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.ternitz.rettet-kitze.at

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.