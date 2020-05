Pfeifer habe seine Sichtweise dargelegt, sagte der Bezirksvorsitzende, Bürgermeister Rupert Dworak, am Mittwoch auf Anfrage der APA. Wir hatten über Pfeifers Aussagen berichtet:

SPÖ-Gemeinderat Kritik an jüngsten Aussagen von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Pfeifer habe nichts Ehrenrühriges, Respektloses oder gar Beleidigendes gesagt, stellte Dworak fest. Er habe als Bezirksparteichef mit dem Gemeinderat gesprochen. Man müsse "einem jungen Sozialdemokraten zubilligen, dass er seine Meinung äußern darf. Es muss kritische Stimmen in der Partei geben dürfen". Über den Zeitpunkt könne man diskutieren, fügte Dworak hinzu.

Rendi-Wagner hatte in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag für interne Kritiker Konsequenzen bis hin zum Parteiausschluss nicht ausgeschlossen. Pfeifer warf ihr daraufhin am Montag in einem inzwischen wieder gelöschten Facebook-Eintrag "diktatorische Grundzüge" vor.

In der SPÖ hieß es dazu, Rendi-Wagner habe ihre Aussage in der "Pressestunde" nicht allgemein auf parteiinterne Kritiker bezogen, sondern auf jene, die den Vorwurf erhoben haben, die Auszählung der Mitgliederbefragung sei nicht korrekt abgelaufen.