Eine Zeitreise zurück ins Mittelalter

Vor wenigen Tagen sprang die Marktgemeinde in der Zeitrechnung ein paar Jahrhunderte zurück – genauer gesagt ins Mittelalter. Auf Initiative des Regionsmuseums „PIZ1000“ wurde unter der Leitung von Sebastian Buchner ein Mittelalterfest im Kurt-Schagerer-Park veranstaltet. Zu Gast war dabei unter anderem die historische Fechtgruppe „Dreynschlag“, mit der man einen fantasievollen Ausflug in die Geschichte machen sowie eine eigens choreographierte Fechtdarbietung bewundern konnte. In diesem Rahmen wurde auch der alltägliche und nicht-alltägliche Gebrauch der damaligen Waffen gezeigt.

Zudem gab es für die Besucherinnen und Besucher einen kleinen Markt im hinteren Teil des Parks, bei dem man Holz- und Textilhandwerk kaufen konnte. Das Städtische Museum Neunkirchen war ebenfalls vertreten, aktuell gibt es dort nämlich eine Ausstellung rund um die Armbrust, die Hightech-Waffe des Mittelalters. Kulinarisch wurden die Gäste mit mittelalterlichen Gerichten von den Bäuerinnen verwöhnt.