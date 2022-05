Fleischerei Grasel-Giefing sperrt nach 55 Jahren zu

Werbung

Sie zog Kunden aus nah und fern an. Seit wenigen Tagen bleiben die Türen zur Fleischerei Grasel-Giefing aber endgültig zu. Nach 55 Jahren gehört der Familienbetrieb, der in zweiter Generation geführt wurde, der Vergangenheit an.

Die Schlangen vor dem Geschäft waren lang, als die NÖN Fleischerei-Chefin Maria Giefing zum Foto treffen wollte. Kunden aus Bromberg oder auch Bad Erlach holten zum letzten Mal Fleisch und Wurst vom Pittener Betrieb ab. Doch wie fing alles an? „Im September 1967 haben meine Eltern Hermine und Johann Grasel die Fleischerei gegründet. Am 19. April 2005 habe ich das Geschäft mit meinem Mann Gerhard übernommen“, erinnert sich Maria Giefing an die Anfänge des Familienbetriebs zurück.

Am 24. Mai 1984 legte sie ihre Meisterprüfung ab. Es war somit schon früh klar, dass sie den Betrieb ihrer Eltern übernehmen wird, aber „ohne die Unterstützung meines Mannes wäre das nicht gegangen“.

Obwohl ihr Sohn ebenfalls Fleischermeister ist, wird er den Betrieb nicht übernehmen. Das Lokal selbst bleibt in Privatbesitz. „Das Haus bekommt unsere Tochter und es wird umgebaut“, erzählt Maria Giefing. Sie und ihre Familie möchten sich bei ihren Kunden für die jahrelange Treue bedanken.

