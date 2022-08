Freispruch für Strametz

Werbung

Zum bereits dritten Mal trafen sich der ehemalige SPÖ-Bürgermeister von Pitten Günter Moraw und der Bürgerlisten-Obmann Oliver Strametz am Montag vor Gericht. Wie berichtet reichte der Ex-Ortschef eine Privatanklage gegen Strametz ein, weil der in der „Pitten Times“ im Jänner 2020 geschrieben haben soll, dass Moraw als Bürgermeister 500.000 Euro von der Firma Hamburger kassiert habe.

Zweimal wurde das Urteil schon aufgehoben, zuletzt vom Oberlandesgericht. Nun wurde der Prozess ein drittes Mal durchgeführt und endete mit einem, nicht rechtskräftigen, Freispruch für den Geklagten. Bei der neuerlichen Verhandlung legte der Bürgerlisten-Obmann dar, dass er nie gemeint habe, dass Moraw das Geld persönlich bekommen habe, sondern nur, dass er als Geschäftsführer der Verbund-Plan GmbH für die geplante Müllverbrennungsanlage der Hamburger zuständig war. Strametz „Es war moralisch nicht ok, dass man mit Vertrag in der Tasche kommt, Bürgermeister wird und es erst danach sagt, dass man für die Planungsfirma arbeitet.“ Der Ex-Bürgermeister räumte auf Befragen der Richterin ein, dass es „nachträglich betrachtet nicht gut“ gewesen sei, dass er nicht von Anfang an seine Position bei der Firma bekannt gegeben habe. Er habe nie die Verhandlungen mit der Firma Hamburger geführt, sei aber bei Besprechungen dabei und als Geschäftsführer auch rechtlich verantwortlich gewesen. Als Bürgermeister habe er immer gegen den Bau der Müllverbrennungsanlage gekämpft.

