Neue Gesichter bei der SPÖ in der Marktgemeinde. Bürgermeister Helmut Berger wurde als Obmann der Sozialdemokraten bestätigt. Ihm zur Seite steht ein Team aus bereits erfahrenen und neuen Mitgliedern.

„Wir müssen uns laufend weiterentwickeln“, erklärt Berger die kleine Umgestaltung des Teams. So hat er mit Stefanie Domnanits, Patrik Pfeifer, Waltraud Halmer, Kathrin Handl und Andreas Berger neue Leute an Bord geholt. „Sie haben bereits im Hintergrund einige Zeit mitgearbeitet. Jetzt haben wir sie auch in den Vorstand geholt“, freut sich der Ortschef über den frischen Wind bei der Ort-SPÖ. Zudem sei es ihm wichtig, auch die jüngere Generation in Pitten zu Wort kommen zu lassen. „Wir wollen die Ideen der Jungen natürlich hören und sie auch mitbestimmen lassen“, so der Bürgermeister.