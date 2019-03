Vergangenen Mittwoch ist Elke Fiz’ Sohn mit Hündin „Hanni“ wie gewohnt in Pitten spazieren gewesen. Tags darauf erbrach die Hündin plötzlich Blut. Tierärztin Ursula Schneeberger könnte sich durchaus eine Vergiftung vorstellen.

„Ich hatte am Donnerstag zufällig frei und da hat mich Hanni schon früh morgens geweckt“, so die Hundebesitzerin, die erst seit Dezember in Pitten lebt. In den Auscheidungen der Hündin hat Fiz dann kleine rote Kügelchen entdeckt, die sie dann auch zu Tierärztin Ursula Schneeberger gebracht hat. „Das waren höchstwahrscheinlich Rattengiftköder, die in eine Wurst gewickelt waren“, so die Veterinärin.

Unterwegs waren Hanni und Fiz auf der Sagmeisterleithe bzw. dem Haselnussweg. „Ich bitte alle Hundebesitzer in Zukunft, mehr Acht zu geben“, so die Pittenerin. Hanni geht es übrigens – dank einiger Medikamente – wieder halbwegs gut.