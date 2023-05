Jungmusiker begeisterten mit ihrem Können

Für 42 Jungmusiker aus Pitten ging es samt Dirigenten Martin Ferstl, Fachlehrer Josef Hofer und Musikschulleiterin Brigitte Böck nach Rabenstein an der Pielach. Dort waren sie beim Landesjugend-Blasorchester-Wettbewerb des NÖ Blasmusikverbandes mit am Start.

Angetreten sind die Junior Brass in der Kategorie BJ. Hier spielten sie neben dem Pflichtstück „Klezmer Junior“ auch ein selbstgewähltes Lied, nämlich „Down by the Sally Gardens“. Die Jury, bestehende aus Katrin Fraiß, Thomas Asanger und dem Buchbacher Otto M. Schwarz, zeigte sich begeistert und vergab mit 84,27 Punkten die höchste Bewertung aller Jugendkapellen an diesem Nachmittag. „Eine sehr stolze Leistung“, freut sich auch Musikschulleiterin Brigitte Böck.

Großer Dank gelte dem Elternverein unter der Leitung von Hermine Besta sowie der Gemeinde, die von Karin Steidler vertreten wurde. Sie sorgten für die Mittagsverpflegung der Jungmusiker. „Ein Highlight im Musikschulbetrieb, der nicht nur JungmusikerInnen, sondern auch ihre Instrumentalpädagogen zu Höchstleistungen anspornt“, ist Böck überzeugt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.