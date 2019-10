Einzigartiges Erleben und das direkt in der Region. Während der Landesausstellung in Wiener Neustadt begibt sich die Marktgemeinde Pitten auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Im eigens eingerichteten Museum „Zeitspuren im Land der 1.000 Hügel“ bekommt man einen unvergesslichen Eindruck von den historischen Ereignissen in der Region. Nun möchte man dieses Angebot touristisch noch mehr nutzen.

Damit die Besucher den Überblick nicht verlieren, gibt es seit einiger Zeit einen Besucherpass mit allen Stationen rund um die Landesausstellungen. Der Pass soll aber nicht nur als Orientierung dienen, sondern beinhaltet auch Gutscheine für 22 Betriebe. In Pitten haben sich an dieser Aktion das Restaurant Unger, das Bio-Fachgeschäft Karin, das Café Zeitlos sowie der Bucklige Welt-Shop beteiligt. Zusätzlich kann man mit dem Besucherpass aber auch noch einen Aufenthalt sowie Frühstück für zwei Personen im Grandhotel NÖ Hof gewinnen. Der Pass ist u.a. im Pittener Museum erhältlich.