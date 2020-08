Herta Hoffmann, 87 Jahre, aus Pitten, ist als Mitglied der Literaturzirkel Pittental und Ternitz als „Autorin der Herzen“ auch über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Jetzt veröffentlichte sie ihre zweite Lyriksammlung.

Ihre Texte spiegeln das Leben, erzählen von Fröhlichem und Schönem ebenso wie vom nachdenklich Stimmenden. Vor allem aber dokumentieren Herta Hoffmans Gedichte den Wandel der Gesellschaft vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. So findet sich selbst ein Gedicht über die Corona-Pandemie im Buch. „Inspiration für das, was ich schreibe, ist das Leben“, erklärt sie. Dabei hat sie sich immer ein nötiges Augenzwinkern bewahrt: „Ein bisserl Fantasie muss man mir auch entschuldigen“, meint die leidenschaftliche Autorin. Ihr neues Buch „Es war doch erst Frühling…“ gibt auf 180 Seiten Einblick in das Werk der gebürtigen Hainfelderin, das über die Jahre stets gewachsen ist.

Angefangen mit dem Schreiben hat Hoffmann früh, öffentlich wurden ihre ersten Texte zunächst durch die Aufführungen von Theaterstücken für Kinder, die aus ihrer Feder stammten. Privat folgten auf anfängliche Rosengedichte weitere lyrische Werke, aber auch Kurzgeschichten verfasst sie bis heute gerne – und der Tatendrang der 87-Jährigen ist ungebrochen. So ist auch schon ein drittes Buch für 2021 in Planung: „Dann aber mit meinen Prosa-Texten“, erzählt sie. Außerdem schreibt sie weiter: „Es gibt viele Dinge, die ich erlebt habe – und die ich noch niederschreiben muss“.

Am 8. Oktober ist Herta Hoffmann in der Stadtbibliothek Wiener Neustadt im Rahmen einer Lesung zu sehen.