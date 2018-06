Schock und Trauer in der Gemeinde Pitten: Wie am Sonntagmorgen bekannt wurde, ist der ehemalige Vizebürgermeister der Gemeinde Pitten, Ludwig Osztavics, bei einem Unfall am Schneeberg tödlich verunglückt. Laut Bergrettung Reichenau war der 70-Jährige am Samstag gegen 17 Uhr über eine Felsstufe in die Tiefe gestürzt. Ereignet hatte sich das Unglück auf 1.470 Metern Höhe am südlichen Grafensteig im Bereich des Saugrabens.

„Er war ein toller Typ und immer für die Menschen da“, zeigt sich Pittens Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) in einer ersten Stellungnahme schockiert vom Ableben des ehemaligen Vizebürgermeisters.

Einen Nachruf über den ehemaligen Vizebürgermeister bringt die NÖN Neunkirchen in ihrer nächsten Print-Ausgabe!