NÖ-Card: Waldseilgarten und „PIZ 1000“ neu dabei

Im Haus der Digitalisierung in Tulln wurden Pläne und Besonderheiten für die Ausflugssaison 2023/24 präsentiert. „Über eine Million Ausflüge wurden in der letzten Saison mit der CARD unternommen, und jeder einzelne macht Lust darauf, noch einmal zu kommen oder länger in Niederösterreich zu bleiben“, zog Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, eine positive Bilanz.

Klemens Wögerer – Geschäftsführer Niederösterreich-CARD, Michael Duscher – Geschäftsführer Niederösterreich Werbung und Reinhard Karl – Stv. Generaldirektor Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien Foto: Niederösterreich Werbung, Imre Antal

Rund 150.000 Kundinnen und Kunden haben die CARD in der letzten Saison genutzt - ein Plus von 35 Prozent zum Vorjahr. In der letzten Saison wurden pro CARD 6,72 Ausflüge unternommen - eine Steigerung von rund zehn Prozent.

16 neue Ausflugsziele

Neu mit dabei sind 16 Ausflugsziele in Niederösterreich, Wien und der Steiermark.

Wiener Alpen: PIZ 1000 - Pittener Regionsmuseum, Archäologisches Freilichtmuseum im Keltendorf Schwarzenbach und Waldseilgarten Hirschenkogel.

PIZ 1000 - Pittener Regionsmuseum, Archäologisches Freilichtmuseum im Keltendorf Schwarzenbach und Waldseilgarten Hirschenkogel. Waldviertel: Textilmuseum Groß Siegharts, Renaissanceschloss Rosenburg.

Textilmuseum Groß Siegharts, Renaissanceschloss Rosenburg. Weinviertel: Stadtmuseum Hollabrunn, Steinzeit- und Keltenkeller Platt.

Stadtmuseum Hollabrunn, Steinzeit- und Keltenkeller Platt. Donau: Oberleitner Gartenkultur, Schloss Marchegg und Haus der Digitalisierung.

Oberleitner Gartenkultur, Schloss Marchegg und Haus der Digitalisierung. Wienerwald: Welterbeführung Baden, eitle Kinderkram Neulengbach.

Welterbeführung Baden, eitle Kinderkram Neulengbach. Wien: Josephinum - Medizinhistorisches Museum Wien, MUMOK - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Schloss Schönbrunn Virtual Reality.

Josephinum - Medizinhistorisches Museum Wien, MUMOK - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Schloss Schönbrunn Virtual Reality. Steiermark: RUDYSHCOOL Waldseilgarten am Erlaufsee.

Kinder bis 6 Jahre sind gratis

Die NÖ Card kostet für Erwachsene 65 Euro (Verlängerung: 60), für Jugendliche bis 16 Jahre 34 Euro (Verlängerung 31), Kinder bis 6 Jahre sind gratis. Alle Infos: www.niederoesterreich-card.at.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.