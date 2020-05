Dass SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner den Kritikern in den eigenen Reihen in einem ORF-Interview Konsequenzen, unter anderem auch einen möglichen Parteiausschluss androhte, stieß besonders Pittens Neo-SPÖ-Gemeinderat Patrick Pfeifer sauer auf. Er ließ seinem Ärger in einem vierminütigen Video, das er auf der Socialmedia-Plattform „Facebook“ hochgeladen hatte, freie Luft.

Darin kritisiert der erst kürzlich angelobte SPÖ-Mandatar die Bundesvorsitzende scharf. „Ich würde gerne von Dir (Pamela Rendi-Wagner, Anm.) wissen, wie Du unsere wichtigen Grundsätze wie zum Beispiel Freiheit und Gerechtigkeit mit Parteiausschlüssen assoziieren willst“, so der Pittener. Diese Linie hätte für ihn derzeit nichts mit Sozialdemokratie zu tun. „Das sind keine sozialdemokratischen Züge mehr, das sind eher diktatorische Grundzüge und das ist nur mehr erschreckend“, nahm sich Pfeifer in seinem Video, das hunderte Male geteilt wurde, kein Blatt vor den Mund.

Rendi-Wagner soll sich an die Kritiker wenden

Zudem rief Pfeifer dazu auf, dass sich die Bundesparteivorsitzende mehr der Basis und den Kritikern widmen und sich hier auch Verbesserungsvorschläge holen solle. „Durch Kritiker kann man lernen, durch Kritik kann man wachsen“, so Pfeifer in dem Video. Er kritisierte zudem, dass es so aussehen würde, als ob der SPÖ der eigene Machterhalt wichtiger wäre, als die Zufriedenheit der Basis und Bevölkerung. „Jetzt sind wir einfach nur mehr eine Lachnummer am Weg zum politischen Selbstmord“, so der SPÖ-Gemeinderat. Die Partei solle sich wieder auf ihre Grundwerte besinnen und auch die „Kleinen“ innerhalb der Partei hören, „anstatt, dass ihr gleich sagt, wir sind alle Trotteln“, so Pfeifer.

Das Video hatte auch ein Gespräch mit SPÖ-Bezirksvorsitzenden und Stadtchef Rupert Dworak zur Folge. Der nimmt Pfeifer aber in Schutz: „Harte Kritik muss in jeder Partei erlaubt sein. Er hat niemanden beschimpft“, so Dworak. Für ihn sei die Sache damit erledigt.

NOEN Bezirksparteichef Rupert Dworak nahm den Gemeinderat in Schutz.

Etwas anders sieht das die stellvertretende Bezirksparteivorsitzende Sylvia Kögler aus Grafenbach: „Schmutzwäsche sollte man zu Hause waschen und das wäre in diesem Fall auch besser gewesen“, so Kögler. Sie würde sich nun wünschen, dass sich SPÖ-Bundesparteivorsitzende Rendi-Wagner Zeit für Pfeifer nimmt, um mit ihm über seine Kritik zu sprechen.

Pittens SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger wollte sich zu dem Video nicht äußern. „Ich mache das nicht über die Medien. Ich werde mir das persönlich mit dem Herrn Gemeinderat ausmachen“, so Berger auf die Frage, ob es Konsequenzen für den SPÖ-Gemeinderat gebe.

