Im Gedenken an...

...Rosa Rebecca Abeles: Wurde am 28. Juni 1866 in Brunn bei Pitten geboren. Sie besuchte die Schule in Pitten und arbeitete ab 1939 in einem Altersheim. Nachdem das jüdische Heim geschlossen wurde, musste Abeles ins „Aussonderungsheim“ der Nazis. Rosa Rebecca Abeles wurde am 22. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert. Am 21. September wurde sie in Treblinka ermordet.

...Johann und Josefine Jaul: Das Ehepaar betrieb eine Gemischtwarenhandlung in der Wiener Neustädterstraße. Johann Jaul, geboren in Seebenstein und seine Frau Josefine, geboren in Gutenstein, hatten eine Tochter, die mit ihrem Ehemann nach Argentinien flüchten konnte. Ihnen wurden die Liegenschaften enteignet und das Ehepaar kam in eine Sammelwohnung nach Wien. Von dort aus wurden sie nach Riga deportiert und ermordet.

...Barbara Trimmel: Sie wurde am 25. Mai 1870 in Pitten geboren. Am 17. August 1941 wurde sie mit einem Transport vom Neunkirchner Altersheim nach Mauer-Öhling in die „Heil- und Pflegeanstalt“, die damals von Nazis beherrscht wurde, gebracht. Am 2. März 1943 wurde Barbara Trimmel nach Gugging überstellt, wo sie am 26. Jänner 1944 durch Medikamente umgebracht wurde.