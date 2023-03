Vortrag im „PIZ 1000“: Das jüdische Leben in Pitten und der Region

Wenn es um das Thema jüdische Geschichte in Niederösterreich geht, dann ist er einer der ersten Ansprechpartner. Die Rede ist von Werner Sulzgruber, der bereits zahlreiche Publikationen über die Schicksale einzelner Juden in Österreich veröffentlicht hat. Am 30. März, 18 Uhr, ist er im Pittener Regionsmuseum „PIZ 1000“ zu Gast. Sulzgruber wird dabei auf die Rolle der jüdischen Bewohner in der Wirtschaft sowie im Tourismus der Region in der Zeit um 1900 eingehen. Der Eintritt zum Vortrag ist gegen eine freie Spende möglich.

Alle Veranstaltungen: Museum Pitten (piz1000.at)

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.