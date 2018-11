Dass Reinhard Glöckel kein Problem hat, vor mehreren Menschen aufzutreten, das beweist er immer wieder bei verschiedensten Veranstaltungen. Nun stand der nächste Schritt an – der Schritt vor die Kamera.

„Darauf gebracht hat mich eigentlich Karl Pölzelbauer, der schon öfter bei solchen Drehs dabei war (die NÖN berichtete). Wir machen hin und wieder Modeschauen zusammen und da hat er mich angesprochen“, freute sich Glöckel auf das neue Abenteuer. Und die Strapazen, die der Pittener dabei auf sich nahm – er bekam innerhalb von drei Tagen lediglich vier Stunden Schlaf – haben sich gelohnt.

„Es war eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. So etwas sollte jeder mal gemacht haben“, war er von der Stimmung und auch den Hauptdarstellern begeistert. Gedreht wurde übrigens der Film „Wiener Bluat“, der unter anderem auch vor dem Hauptbahnhof in Wien spielt. „Ob man dann wirklich in eine Szene reinkommt oder nicht, das weiß man ja nicht so genau“, muss Glöckel auf das Endprodukt noch etwas warten. Denn ausgestrahlt wird der Film erst im Herbst 2019...