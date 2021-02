Es ist die Leidenschaft zu reisen und Neues zu entdecken, die Patrick Pfeifer und seine Freundin Jenny verbindet. Nun starteten die beiden den YouTube-Kanal „TheTravelExplorersAT“, wo sie Reisetipps geben.

„Als ehemaliger Reisebüroassistent war es für mich schon jahrelang ein Anliegen, die Menschen so gut wie möglich über die verschiedensten Destinationen zu informieren. Jenny teilt diese Faszination genauso und dank ihrem kreativen Know-how ergänzen wir uns diesbezüglich sehr gut“, so Patrick Pfeifer über die Entstehung der Reise-Videos.

Am liebsten würden die beiden ihren Zuschauern Destinationen in der ganzen Welt vorstellen. „Primär werden wir unser Hauptaugenmerk fürs Erste auf Österreich legen“, so Pfeifer. Ob es auch Videos zu ihrer Heimatregion geben wird? „Es gibt Überlegungen. Lasst euch überraschen!“