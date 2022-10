Bildungscampus Stella in Seebenstein eröffnet

Ausbildung mit neuen Facetten und Schwerpunkten. Mit diesem Schuljahr wurde die Bildungslandschaft der Gemeinde größer. Aus dem vormaligen Kloster am Eingang zum Naturpark wurde in den letzten Monaten der Bildungscampus Stella. In der Vorwoche wurde die private Einrichtung der Öffentlichkeit präsentiert und offiziell eröffnet.

Wir haben eine Mehrstufenklasse mit 24 Schülerinnen und Schülern und rund zwölf Kinder im Kindergarten“

Heidi Burkhart

Vorerst sind in dem großen Gebäudekomplex eine Volksschule sowie ein Kindergarten untergebracht. „Wir haben eine Mehrstufenklasse mit 24 Schülerinnen und Schülern und rund zwölf Kinder im Kindergarten“, erzählt Heidi Burkhart, Vorsitzende des Schulträgervereins. Zu den zwei Schwerpunkten, die man sich in der privaten Bildungseinrichtung setzte, gehört einerseits die Persönlichkeitsbildung der Kinder, andererseits der intensivere Englisch-Unterricht. „Und der beginnt auch schon im Kindergarten“, betont Burkart.

„Die Unterrichtsqualität und die Mittel sind ganz andere!“

Als Direktorin der Volksschule konnte Sabine Lambach gewonnen werden. Sie war zuvor in der Steinfeldschule in Neunkirchen tätig und freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Die Unterrichtsqualität und die Mittel sind ganz andere!“

Anmeldungen für die Schule werden ab sofort entgegengenommen. „Wir freuen uns aber auch über Bewerbungen von gutem Lehrpersonal“, rührt Burkart die Werbetrommel. Denn in den folgenden Jahren sind die Erweiterung um eine Mittelschule sowie ein Oberstufengymnasium geplant.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.